La Corée du Nord prête à répondre par le nucléaire à une attaque nucléaire

Selon les analystes de "38 North", un site internet qui fait autorité sur le régime communiste et qui s'appuie sur plusieurs images satellites récentes, le site d'essais nucléaires de Punggye-ri est "amorcé et prêt" à servir.



Pyongyang est pourtant sous le coup de nombreuses sanctions imposées par les Nations unies en raison de ses programmes nucléaires et balistiques et de son ambition de se doter d'un missile capable d'atteindre les Etats-Unis.



La Corée du Nord a déjà effectué cinq tests nucléaires, dont deux l'année dernière. Fin mars-début avril, la République populaire démocratique a effectué trois tirs de missiles balistiques qui ont atteint la mer du Japon.



Jeudi, une semaine après avoir frappé la Syrie, les Etats-Unis ont utilisé en Afghanistan la plus puissante bombe américaine non-nucléaire jamais larguée, surnommée "la mère de toutes les bombes".



Le largage de cette bombe, qui intervient au moment où les tensions sont exacerbées avec Pyongyang, a été largement interprété comme un signal adressé à la Corée du Nord.



"Le vainqueur ne sera pas celui qui tient les propos les plus durs ou qui montre le plus ses muscles", a cependant insisté vendredi Wang Yi, sans citer explicitement les initiatives américaines. "Si une guerre a lieu, le résultat sera une situation dont personne ne sortira vainqueur".



Pékin plaide depuis plusieurs semaines pour une solution dite de "suspension contre suspension": Pyongyang doit interrompre ses activités nucléaires et balistiques et Washington ses exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud, des manoeuvres annuelles considérées par le Nord comme une provocation.



Les Etats-Unis rejettent le plan chinois. Mais la Chine juge qu'il s'agit de "la seule option réalisable" et met Washington au défi d'avancer "une meilleure proposition".



Le quotidien Global Times, qui suit la ligne éditoriale du journal officiel du Parti communiste chinois, a lancé un avertissement sans équivoque à Pyongyang, prévenant dans un éditorial la Corée du Nord de "ne pas faire d'erreur cette fois".



Depuis la fin de la guerre de Corée (1950-1953), qui s'est terminée sur une armistice plutôt qu'un accord de paix, Pyongyang assure avoir besoin de l'arme nucléaire pour se protéger d'une possible invasion américaine.



