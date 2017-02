La "Clef verte" : un label gagnant pour les pensions de famille

La Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers (CCISM) est le représentant du label sur le fenua. La CCISM gère tout : l'audit, l'accompagnement et la délivrance. Brice Meunier, conseiller développement durable à la CCISM, est en charge du dossier.



Pourquoi la CCISM a-t-elle choisi de porter ce label ?



"Ce label de la Clef verte est un label qui est assez accessible pour la petite hôtellerie. Cela permet de structurer la démarche intéressante du développement durable. Les critères nécessaires pour ce label sont accessibles et tout le monde peut y arriver."



Comment les pensions doivent-elles s'y prendre pour obtenir le label ?



"Il faut prendre contact avec nous, à la CCISM. Ensuite, nous leur transmettons le dossier et les critères à remplir. Je peux apporter un accompagnement gratuit si besoin. Souvent, les gens ont peur que ce ne soit qu'une contrainte, mais ce n'est pas vrai. Depuis janiver et jusqu'à avril, les incriptions peuvent être déposées sur le site internet ww.laclefverte.org. Entre mai et septembre, un auditeur se rend dans la pension et transmet un rapport au jury en métropole. Le jury se réunit en novembre et la labellisation est attribuée en décembre, pour un an. "



Avez-vous déjà été contacté par des pensions intéressées ?



"Pour le moment, nous n'avons pas eu beaucoup de contacts. Nous essayons vraiment de déployer cette démarche de développement durable sur le territoire. Nous espérons que ça va faire un effet boule de neige."



