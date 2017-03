La CSTP-FO, le syndicat le plus représenté au CA de la CPS

PAPEETE, le 22 mars 2017. Le nombre de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés au conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) de la Polynésie française a été arrêté en conseil des ministres.



La répartition des sièges en faveur des organisations syndicales d’employeurs est la suivante :

- Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) : un titulaire et un suppléant ;

- Fédération générale du commerce (FGC) : un titulaire et un suppléant ;

- Union patronale de Polynésie française (UPPF) : un titulaire et un suppléant ;

- MEDEF de Polynésie française : un titulaire et un suppléant ;

- Syndicat industriel de Polynésie française (SIPOF) : un titulaire et un suppléant ;

- Conseil des professionnels de l’hôtellerie (CPH) : un titulaire et un suppléant ;

- Chambre syndicale des métiers du génie civil et des travaux publics (CSMGCTP) : un titulaire et un suppléant ;

- Association française des banques / comité de Polynésie française (AFP/CPF) : un titulaire et un suppléant ;

- Association des transporteurs aériens locaux de Polynésie française (ATAL) : un titulaire et un suppléant ;

- Syndicat polynésien des entreprises et prestataires de services (SPEPS) : un titulaire et un suppléant.



La répartition des sièges en faveur des organisations syndicales de salariés est la suivante :

- Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie Force ouvrière (CSTP/FO) : cinq titulaires et cinq suppléants ;

- Confédération A Tia I Mua : trois titulaires et trois suppléants

- Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP) : deux titulaires et deux suppléants

- Confédération Otahi : deux titulaires et deux suppléants

- Confédération O Oe To Oe Rima : deux titulaires et deux suppléants.