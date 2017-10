La CGPME change de nom

PAPEETE, le 16 octobre 2017 - C'est la révolution à la CGPME, un nouveau président, un nouveau nom et une nouvelle organisation ont été dévoilés vendredi 13 octobre lors de l'assemblée générale du syndicat patronal.



La CGPME n'est plus! Vive la CPME! Vendredi 13 octobre, lors de l'assemblée générale de la confédération générale des petites et moyennes entreprises de Polynésie française a révélé qu'elle emboitait le pas à sa grande sœur métropolitaine en devenant la Confédération des petites et moyennes entreprises de Polynésie française (CPME). Par la même occasion, le syndicat patronal a élu Christophe Plée, président pour les trois prochaines années. La nouvelle CPME a aussi annoncée une réorganisation de son mode de fonctionnement Cyrille Dubois en tant que délégué général, mais aussi, la nomination de trois vice-présidents " spécialisés ".



Ainsi, Régis Vignal est chargé de la fiscalité, l'économie et le tourisme, Maxime Antoine Michard s'occupe de la Santé, le social, la CPS, la PSG, le travail et le handicap, enfin Frédéric Dafniet traitera les dossiers sociétaux dont le sport, la culture, l'aménagement, le logement, l'environnement, les transports, l'énergie et l'éducation.



Avec 741 adhérents avec un total de plus de 8000 salariés, la CGPME est le représentant des petites et moyennes entreprises.

Vendredi, la CPME de Polynésie française a également aussi dévoilé son nouveau logo, rouge et bleu couronné par une fleur de Tiare.