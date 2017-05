La CCISM lance la fête des mères à Papeete

Les élèves de lycée professionnel de Mahina proposeront des soins offerts aux mamans au sein de l'espace beauté, bien-être et santé de la femme. Des initiations au yoga ainsi que des ateliers de cuisine et du body painting seront aussi proposés. La rue Jeanne-d'Arc sera animée mercredi, vendredi et samedi par une exposition-vente. Mister Tahiti 2017 et ses dauphins feront des heureuses à 13 heures lors de leur séance de dédicaces.



Le centre Vaima sera aussi à la fête proposant un espace enfant avec un stand photo, des trampolines, une halte-garderie et des ateliers créatifs. Une animation ambulante avec un clown fera la joie des tout-petits, tout comme le spectacle de Léonore Caneri à 14 heures.



La promenade de Nice sera quant à elle le théâtre d'un spectacle de break dance de Frederique Marere à 17 heures et d'un défilé de mode à 18 heures, mercredi. Au Fare Tony, des ateliers "Do it Yourself" de couture, de pakarere, de tīfaifai et de bracelets shamballas seront proposés jusqu'à 21 heures. Attention, les places sont limitées. Les inscriptions se font par téléphone, au 87 20 04 74.

À l'occasion de la fête des mères, le marché de Papeete restera ouvert jusqu'à 21 heures mercredi soir.

Des animations musicales et de danse se succéderont tout au long de la journée, avec les représentations des les groupes de musique Tahito's ou Tenaki.

Par ailleurs, des écoles de danse dont Miserium et Mana Atua feront également des représentations dans la journée. D'autres spectacles et concerts se tiendront place Notre-Dame. L'école de danse Tamariki Poerani ainsi que le danseur Tuarii Tracqui et Johan Paheroo feront une représentation à 17 heures et 17h30.