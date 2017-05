La CCISM distribue ses aides aux entreprises sinistrées

Cette aide est forfaitaire, de 200 000 franc par entreprise, si leur dossier est complet et que leurs dégâts dépassent cette somme. Une somme pas si symbolique pour les 98 chefs d'entreprises venus ce lundi 29 mai récupérer leur chèque à la Chambre. Ils portent le nombre de récipiendaires à 226, avec encore une vingtaine de victimes qui doivent terminer leurs dossiers. "Nous ne pouvons pas nous substituer aux assurances, mais nous pensons que ça a pu aider les entreprises à un moment critique" explique Stéphane Chin Loy. "Au tout début des dégâts, nous avons rencontré le président de la fédération des assureurs qui nous a confirmé que plus de 90% des sinistrés n'étaient pas couverts. On a rencontré des vieux commerçants qui payent depuis 40 ans des assurances sur les dégâts des eaux, et ils ont été surpris de ne pas être couverts. Je pense que c'est une méconnaissance du fonctionnement des assurances, et nous proposons qu'elles créent une police d'assurance qui couvre tout, pour un montant forfaitaire. Et je pense que les assureurs vont bientôt le proposer."