La CCISM a remis 73 prix aux gagnants des jeux concours de Noël

PAPEETE, le 05 janvier 2017 - Mercredi 05 janvier, la CCISM a remis les prix aux gagnants des jeux-concours « La Hotte du Père Noël » et le « Jeu Noera i Taravao », ainsi qu’un concours « Les plus belles vitrines de Noël » organisés avec les associations de commerçants pour les fêtes de Noël.



Un peu plus de cinquante personnes étaient présentes ce mercredi dans le hall de la CCISM pour la remise des prix des jeux-concours « La Hotte du Père Noël », le « Jeu Noera i Taravao », ainsi et le concours « Les plus belles vitrines de Noël ». Plusieurs entreprises étaient présentes afin de remettre leurs lots gagnants en main propre.