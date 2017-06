La Brigade Verte en croisière pour célébrer la Journée mondiale de l'océan

PAPEETE, le 9 juin 2017 - Dans le cadre des Journées mondiales de l'environnement et de l'océan, la Brigade Verte organise depuis le 6 juin une semaine éco-citoyenne. Au programme de ses actions : notamment une opération "Clean Up Day" et une croisière avec plus de 200 jeunes. Samedi, le public a rendez-vous dans les jardins de Paofai pour la soirée ciné en plein air… Lundi, une campagne de plantation est également prévue au collège Notre-Dame des Anges.





Depuis le début de la semaine, la Polynésie française célèbre les Journées mondiales de l'environnement et de l'océan. Pour l'occasion, la Brigade Verte, emmenée par Ludovic Bardoux, multiplie ses actions environnementales. Hier, une cinquantaine "d'éco délégués" du collège Maco Tevane (Papeete) ont embarqué à bord de l'Aremiti. Prochainement, ce sera au tour des élèves de Notre-Dame des Anges (Faa'a). Au total, ce seront ainsi 232 jeunes qui auront le privilège de partir en croisière. Plusieurs spécialistes du monde marin étaient présents, et notamment Mata Tohora, Te Mana O Te Moana, Sea Shepherd, La Polynésienne des Eaux... "Cette croisière visait à rappeler le rôle des océans comme source de vie partout dans le monde", explique Ludovic Bardoux. Et de préciser : "Nous informons qu'une deuxième croisière sera organisée dans quelques jours, car un bus acheminant les enfants du collège Notre-Dame des Anges n'est pas arrivé dans les temps au quai des ferries".