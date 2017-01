LOTO®: un joueur du fenua remporte 596 Millions au Jackpot du Nouvel an

PAPEETE, le 2 janvier 2017- Samedi 31 décembre 2016, deux joueurs ont trouvé les 5 bons Numéros et le bon Numéro Chance au tirage du Jackpot Exceptionnel du LOTO® du Nouvel An d’un montant de 1,1 milliard F.CFP. L’un d’entre eux est un joueur du fenua. Il remporte plus de 596 millions de francs.



Deux gagnants pour toute la France ont eu la chance de trouver les 5 bons numéros + le numéro chance : l’un d’entre eux est un joueur polynésien !

• La grille a été validée en Polynésie (la Pacifique des Jeux communiquera après le paiement du lot le lieu de validation).

• La combinaison gagnante est : 4 - 33 - 43 - 45 – 49 n° Chance 8

• Le montant du gain est de : 596.658.711 F.CFP (pour une mise de 250 F.cfp)