L’unique port de commerce de Mayotte bloqué depuis trois jours

Mamoudzou, France | AFP | jeudi 08/06/2017 - L'unique port de commerce de Mayotte est bloqué depuis mardi en raison d'un conflit social opposant les salariés de la société gestionnaire du port, Mayotte Channel Gateway (MCG) et la direction, a indiqué jeudi Salim Nahouda, secrétaire départemental de la CGT à l’AFP.

Mardi matin, la circulation routière a été fortement perturbée par les grévistes bloquant la route du nord et depuis ce jour, les marchandises sont confinées au port de Longoni. Les habitants du 101ème département français attendent des heures devant les stations-service de l’île, craignant une pénurie de carburant, a constaté l'AFP.

Les grévistes réclament le départ d’Ida Nel, la présidente de MCG, à qui ils reprochent notamment de ne pas avoir respecté le dernier protocole de sortie de crise au sujet d'une augmentation salariale.

Ils ont été rejoints dans leur mouvement par des commerçants de l’île déplorant quant à eux des retards dans les livraisons de leurs marchandises ainsi qu'une augmentation importante des taxes – de 50 euros par container en 2014 à 270 euros aujourd'hui, selon Salim Nahouda.

Le préfet de Mayotte, le président du Conseil départemental ainsi que des représentants des syndicats et des commerçants de l’île se sont réunis jeudi. Interrogé à l’issue de la réunion, Salim Nahouda a indiqué que le Conseil départemental avait annoncé qu'il engagerait une procédure pour que la délégation de service public (DSP) du port de Longoni soit retirée à l’entreprise MCG.

"Tant qu'Ida Nel n’est pas partie, le blocage continue", a signalé Salim Nahouda, précisant toutefois que les syndicats avaient proposé la désignation d'un administrateur temporaire du port en attendant la fin de la procédure de destitution.

Contactée par téléphone, la direction de Mayotte Channel Gateway n'a pas souhaité réagir.