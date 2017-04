L'un de ces douze apollons sera élu Mister Tahiti 2017 ce soir

PAPEETE, le 28 avril 2017 - Lequel de ces tāne succédera à Gill Handerson et représentera la gent masculine polynésienne durant une année ? Réponse ce soir, à l'issue de l'élection de Mister Tahiti 2017, qui aura lieu dans les jardins du Méridien Tahiti. Après avoir passé samedi dernier l'épreuve orale, les douze candidats devront offrir sept prestations pour séduire le public et le jury.





Douze apollons polynésiens, âgés de 18 à 29 ans et mesurant de 1,73 m à 1,89 m, se présentent cette année à l'élection de Mister Tahiti 2017, organisée par la société Megasmedia. Une onzième édition marquée par le nombre important de prétendants lors des castings, avec une trentaine de tāne qui ont tenté leur chance. Alexandre Taliercio, qui gère l'événement, était satisfait de cet engouement en début de mois : "De l'avis de toute l'équipe, c'est l'un des meilleurs castings, l'un des plus beaux crus ! Il y a un enseignant, un pompier, un futur policier, un pompiste, un commercial, un serveur, un infirmier, un steward, un jardinier… Ils ont donc des profils très différents et offrent une belle représentation des ethnies qui existent au fenua, car nous aimons le métissage."



Depuis plusieurs semaines, les jeunes hommes suivent des cours de coaching, dispensés par des consultants, afin d'améliorer notamment leur présence scénique, leur diction, la maîtrise de leurs chorégraphies lors de leurs différents passages, etc. Samedi dernier, ils ont passé leur oral devant un jury composé, entre autres, de Rangitea Bennett (Mister Tahiti 2015, 2e dauphin de Mister France 2015 et Meilleur danseur au Heiva i Tahiti 2015), et Vaea Ferrand (Miss Tahiti 2016 et 2e dauphine de Miss France 2017). Parmi les nombreuses questions, ils ont dû expliquer leur motivation, se confier sur leurs attentes, ou encore donner leur définition de la femme parfaite. Une épreuve qui compte pour 20 % de la note finale.



Bien qu'il n'y ait pas de thème général, chaque tableau aura sa propre thématique. Les tāne se révéleront au fil de sept prestations : introduction, défilé en surfwear, en tenues végétale, locale et de soirée, puis en maillot de bain, sans oublier "l'épreuve talent" en point d'orgue. Celle-ci consiste à se produire librement pendant quelques minutes sur scène en faisant preuve d'une maîtrise artistique de son choix. "Ce passage peut faire la différence", remarque Alexandre Taliercio. Le lauréat représentera Tahiti à l'élection de Mister France 2018, remportée le 14 mars dernier par l'Île-de-France pour la troisième fois et lors de laquelle Gill Handerson, Mister Tahiti 2016, n'a pas démérité.