L'ouverture du pont de la Matatia repoussée à mardi

PUNAAUIA, le 3 février 2017 - Le pont de la Matatia, effondré pendant les intempéries, devait être rouvert début février grâce à une solution provisoire. Mais les travaux ont pris plusieurs jours de retard, en attendant que l'OPT puisse mobiliser une équipe pour déplacer ses câbles.



Écroulé lors des intempéries du 22 janvier dernier, le pont de la Matatia pourrait finalement être rouvert dès mardi prochain, le 7 février, grâce à un pont provisoire. Les travaux ont été longs car il a d'abord fallu nettoyer les débris qui bloquaient la rivière puis solidifier les berges pour leur permettre d'accueillir cet ouvrage.



Au ministère de l'Équipement, on souligne aussi que la finalisation des travaux a été retardée de quatre jours par l'OPT, qui devait déplacer son réseau téléphonique et fibre optique. "On les a appelés lundi pour leur dire qu'ils avaient le champ libre pour venir faire leurs travaux, ils nous ont répondu qu'ils n'étaient pas disponibles avant jeudi ! C'est incroyable ça. Du coup les équipes vont maintenant travailler tout le weekend pour pouvoir installer le pont lundi. Ensuite le labo TP devra faire des contrôles sur la sécurité de l'ouvrage, et il pourrait être ouvert mardi, au plus tôt."



Pour les habitants de Matatia, cette réouverture viendra comme une bénédiction. Vanessa, jeune salariée vivant du "mauvais" côté du pont, nous assure qu'elle doit se lever une heure plus tôt que d'habitude pour être à l'heure à son travail. Car elle et ses voisins sont obligés de faire un gros détour. Ils doivent rejoindre la Route des plaines par le rond-point de Punavai, bloqué tous les matins par l'afflux d'automobilistes…



Théodore, qui possède la rôtisserie Concept Grill juste après le pont, explique que la moitié de sa clientèle ne peut plus venir. Et le bruit des travaux, la poussière et les vas et viens des engins de chantiers ne sont pas plus propices aux affaires. Bref, vivement que le pont soit réparé !