L'ordination épiscopale de Monseigneur Cottanceau sera diffusée en direct sur Polynésie 1ère samedi

Ce samedi 18 février, suivez l'ordination épiscopale du nouvel archevêque de Tahiti, Mgr Jean-Pierre Cottanceau, en direct depuis l'église Maria no te Hau.



Nommé par le Pape François, le 15 décembre dernier, Mgr Jean-Pierre Cottanceau succède à Mgr Hubert Coppenrath.



> Dès 8h55, Polynésie 1ère dédiera ses antennes Télé et Radio, à cet évènement phare pour la communauté catholique de Polynésie.



> Le diacre Médéric Bernardino, conseiller liturgique de Mgr Cottanceau, sera le consultant de la rédaction durant ces 2 heures de direct.



L’archevêché de Papeete est considéré comme l’un des plus vastes diocèses du monde en superficie.



Sur les quelques 276 000 habitants, l'on recense 105 000 catholiques, une trentaine de prêtres, une cinquantaine de diacres permanents, 35 religieuses et une vingtaine de religieux.



Rendez-vous dès 8h55 sur Polynésie 1ère !