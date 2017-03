L'océan est à l'honneur cette semaine à Rapa

Mardi, place à une journée de nettoyage du littoral avec les scolaires. Mercredi, démonstration de pêche traditionnelle, et plus particulièrement du " raore " (pêche aux cailloux). Pour cette activité, les habitants ont dû réaliser un filet, mais ce n'est pas tout. " Il faut aussi tresser une corde en "purau" en y rajoutant des feuilles de "'auti". Ça ressemblera à une liane qui va faire une barrière naturelle pour enrouler autour du filet ", décrit Tiffany Lai Tame.



Ce jeudi, la population se chargera du nettoyage des autres baies de l'île. " L'après-midi, on construira un radeau en roseau, puis nous ferons des compétitions amicales dans la baie de Ahurei ", indique la secrétaire de l'association " Rāhui no Tuha'a Pae ", originaire de Rapa.



Vendredi, les déchets récoltés seront triés. " Tous les déchets réutilisables seront renvoyés à l'école pour faire, par exemple, une sculpture en poisson ", raconte Tiffany. " L'après-midi, il y aura la mise à l'eau de la pirogue que l'association de "Rapa team vaa" aura réalisée, avec des initiations à la pirogue. En soirée, projection de documentaires sur le projet de rahui nui no Tuhaa Pae et sur la protection de l'océan, s'en suivra ensuite un débat avec la population ", poursuit-elle.



Et pour la dernière journée de samedi, il y aura des démonstrations de pratiques de pêches ancestrales. " Ce sera un travail de groupe, l'un avec le tōmite rāhui et l'autre avec les ainés ", prévient Tiffany. En soirée, place à un spectacle qui sera présenté par les jeunes de la paroisse protestante de l'île.