L'internet des objets va bientôt envahir nos salons

PAPEETE, le 21 mars 2017 - L'opérateur Viti a lancé un réseau Internet des objets l'année dernière, et cherche aujourd'hui des partenaires qui importeraient et vendraient ces objets high tech aux entreprises et au grand public. Capteurs de température, traqueurs GPS, poubelles connectées… A en croire l'opérateur, les possibilités sont sans fin.



Viti a reçu la presse la semaine dernière pour faire le point sur son réseau Internet des objets (IoT pour Internet of things). Lancé en juin 2016, il est maintenant en phase finale de déploiement sur tout Tahiti et Moorea. "C'est beaucoup plus rapide de déployer ce réseau, car un relai couvre beaucoup plus. Sur la mer, un relai couvre des centaines de kilomètres, ce qui est très intéressant pour des objets comme ce traqueur GPS pour l'extérieur, résistant à l'eau" explique Raymond Colombier, directeur commercial de Viti, en montrant un petit boitier noir nommé TiFiz et commercialisé par une start-up française.



"Concrètement, il y a de plus en plus d'objets connectés qui sortent. Ils sont encore à des prix d'introduction, mais ils vont rapidement baisser. Là les objets que nous avons rassemblés, un détecteur de fumée connecté, un détecteur des conditions atmosphérique, une sonde frigorifique, un traqueur GPS, un appareil de mesure des sols… Coûtent tous autour de 10 000 francs. Mais d'ici deux à trois ans, ils seront à moins de 30 euros" prédit Raymond Colombier.