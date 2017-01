L'îlot bulles propose désormais des shampoings solides

Un shampoing pour chacun



Quatre types de shampoings sont proposés. Il en existe pour :



cheveux secs (le beige) à la poudre de banane, la poudre d'orange, l'huile de ricin et à l'huile essentielle d'ylang ylang. La poudre de banane est un excellent hydratant. La poudre d'orange renforce le cheveu, le rend plus souple et apporte de la brillance. L'huile de ricin fortifie, hydrate et favorise la croissance. L'huile essentielle d'ylang ylang apporte force et brillance.



cheveux normaux (le marron) à la poudre de kapoor kachli, la poudre d'orange, l'huile de coco et aux huiles essentielles de citron et de basilic. La poudre de kapoor kachli est réputée rendre les cheveux plus épais, stimuler leur pousse et apporter de la brillance. La poudre d'orange renforce le cheveu, le rend plus souple et apporte de la brillance. L'huile de coco nourrit et lisse la fibre capillaire, rend les cheveux brillants et vigoureux. L'huile essentielle de basilic fortifiante et aide à lutter contre la chute des cheveux.



cheveux gras (le vert) à l'argile verte, à la poudre d'ortie, à l'huile de coco, et à l'huile essentielle de menthe verte. L'argile verte est nettoyante et purifiante. La poudre d'ortie régule le sébum, fortifie le cheveu. L'huile de coco nourrit et lisse la fibre capillaire, rend les cheveux brillants et vigoureux. L'huile essentielle de menthe verte apporte un parfum de chewing-gum.



cheveux bruns (le prune) à la poudre d'hibiscus, à la poudre d'orange, à l'huile de coco, l'huile de ricin et huile essentielles de pamplemousse. La poudre d'hibiscus est réputée pour fortifier les cheveux, les faire briller et stimuler leur pousse. La poudre d'orange renforce le cheveu, le rend plus souple et apporte de la brillance. L'huile de coco nourrit et lisse la fibre capillaire, rend les cheveux brillants et vigoureux. L'huile de ricin fortifie, hydrate et favorise la croissance. L'huile essentielle de pamplemousse a une action stimulante et revitalisante, renforce la fibre capillaire et lutte contre la chute de cheveux.