L'"homme-araignée" jugé à Paris pour un spectaculaire vol de tableaux

Mais la chance lui sourit et il s'enhardit à décrocher aussi "Le Pigeon aux petits pois" (1911) de Pablo Picasso, "L'Olivier près de l'Estaque" (1906) de Georges Braque et une "Pastorale" (1906) d'Henri Matisse, des toiles qui lui "plaisent".



Un butin estimé à près de 100 millions d'euros par la mairie de Paris, propriétaire des toiles, mais jusqu'à 200 millions par certains experts.



"Des chefs-d’œuvre d'une valeur inestimable, qui dépasse de loin la valeur marchande", balaie le président de la 32e chambre, Peimane Ghalez-Marzban, qui souligne la "facilité déconcertante" avec laquelle le vol est commis en raison des "défaillances" de sécurité.



Au musée cette nuit-là, les trois gardiens ne voient rien, les détecteurs de mouvement sont défaillants depuis deux mois et les alarmes déclenchées par des bris de vitre hors service.



C'est un renseignement anonyme qui mettra les policiers sur la trace de Tomic. Sa silhouette athlétique a été repérée autour de l'esplanade du Trocadéro, voisine du musée, les jours qui précédent le vol. Son téléphone ou celui de ses proches ont borné dans cette zone à la période du vol.



Écoutes et surveillances permettent de reconstituer son emploi du temps à la sortie du musée: son téléphone le situe gare de Lyon puis dans un parking de Bastille. C'est là qu'il se serait délesté des tableaux au profit d'un premier receleur. Un second avouera avoir gardé les toiles un moment puis s'en être débarrassé, dans des poubelles.



Une thèse qui ne convainc pas les enquêteurs. Les toiles étaient certes invendables -- des artistes trop connus, un vol trop retentissant --, mais difficile d'imaginer qu'on renonce pour toujours au regard délavé de "La Femme à l'éventail" ou aux petits pois carrés du pigeon de Picasso.



L'organisation policière internationale Interpol avait diffusé à ses 188 pays membres les photos et descriptions des cinq tableaux dérobés: une quête jusqu'ici restée vaine.