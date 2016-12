L'hommage de l'Eglise catholique à John Doom

"Avec la mort de John Taroa Doom, la Polynésie a perdu un homme qui s’est illustré dans bien des domaines. Les media ont rappelé les différents secteurs où il a œuvré avec beaucoup de sagesse, de courage et de compétence, nous ne voulons pas revenir sur tous les aspects de son œuvre et seulement exprimer notre reconnaissance pour ce qu’il a été et ce qu’il a fait en tant que Chrétien.



John Doom a toujours été conduit par sa foi chrétienne. Il aimait son Eglise protestante et il l’a servi avec fidélité. Simple diacre, il s’est vu confier des responsabilités importantes pour lesquelles il a sacrifié sa vie professionnelle.



Il a été, suivant les époques, Secrétaire Général, Trésorier, Directeur de l’Ecole Pastorale, sans arler des services de toutes sortes qu’il a assumé. Mais il a toujours gardé un esprit œcuménique.



Fils d’une mère adventiste et d’un père protestant, il a appris très tôt que dans chaque dénomination, il y a des hommes et des femmes de foi et que chaque Eglise conserve d’authentiques valeurs chrétiennes. Il a donc agi dans l’œcuménisme, d’abord dans le Pacifique, dans la Conférence des Eglises du Pacifique, puis ensuite et pendant 10 ans au niveau international, à Genève, au siège de la Conférence Mondiale des Eglises.



Il y a rencontré de nombreuses personnalités protestantes, catholiques et orthodoxes dont certaines sont devenus ses amis. Au temps du Président Samuel Raapoto, il a été, avec Monseigneur Michel les promoteurs d’un rapprochement des Eglise Catholiques et Protestantes à Tahiti, qui a permis la reconnaissance réciproque des baptêmes conférés dans les deux Eglises.



Puisse l’exemple de John Doom nous aider à être des Chrétiens engagés dans notre Eglise et dans le monde. Nous présentons aux enfants de John Doom, à ses petits-enfants et arrière- petits-enfants ainsi qu’à ses frères et sœurs et toute la famille, notre respectueuse sympathie. Notre pensée va aussi à l’Eglise protestante de Polynésie qui perd un grand serviteur."