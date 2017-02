L'étau se resserre autour d'Anthony Jamet

TAIARAPU EST, le 09/02/2017 - Plusieurs élus du conseil municipal de Taiarapu-Est demandent des comptes à leur maire Anthony Jamet, président également de Secosud. Ils veulent comprendre les raisons qui le motivent à choisir EDT-Engie pour l'électrification de la partie Sud de Tahiti pour ces 17 prochaines années. Ces derniers demandent de modifier l'ordre du jour du prochain conseil municipal.



Rien ne va plus au sein du conseil municipal de Taiarapu-Est. L'affaire a été révélée par nos confrères de Tahiti Nui Television.



De plus en plus d'élus au sein du conseil municipal s'interrogent sur les motivations de leur maire et président de Secosud, Anthony Jamet, à soutenir la candidature d'EDT-Engie pour assurer l'électrification au sud de Tahiti, sur les 17 prochaines années.



Parmi ces élus, on retrouve Pierrot Metua, élu de Faaone : " je lui reproche ce manque d'information par rapport aux problèmes de Secosud. Cela fait plus d'un an que cela dure et nous sommes dépourvus d'informations à ce sujet ", explique-t-il.



" Aujourd'hui, ma population me pose des questions, comme celle-ci : pourquoi la lumière de notre lotissement ne fonctionne pas encore ? Je ne sais pas quoi leur répondre. Suite aux problèmes au sein du syndicat, nous restons dans l'attente, et ce n'est pas bien. Nous, nous avons été élus par la population. Celle-ci a besoin de savoir ce qu'il se passe. C'est elle qui doit bénéficier de tout ça. Ça fait un an que cette affaire d'éclairage dure. Il y a des demandes d'aides de la population qui n'ont pas été honorées ", poursuit-il.



Les frondeurs demandent même au maire, la mise en place, lors du prochain conseil municipal, d'une délibération pour désigner les délégués du conseil municipal au sein du syndicat.



Pour Patricia Lenoir, maire déléguée de Tautira, la démarche de Pierrot Metua est tout à fait légitime. " On veut comprendre ce qui se passe. "



Par ailleurs, Keitapu Maamaatuaiahutapu, suppléant d'Anthony Jamet au sein de Secosud, avoue être étonné de la tournure que prend ces événements. Il regrette aussi le manque de communication à ce sujet, au sein du conseil municipal. " Il y a des tensions entre les conseillers municipaux et les délégués au sein de Secosud. Je lui avais déjà dit il y a 3 ans qu'EDT s'est chargé durant 25 ans d'assurer l'électrification sur nos communes. L'idéal serait que maintenant ce soit nous qui reprenions en main les choses. C'est à redistribuer le travail. Il n'a pas pris en compte mon avis, tant pis. "



La remise en cause du vote du conseil syndical en janvier dernier qui donnait faveur à Teva Rua Nui est incompréhensible, selon Keitapu Maamaatuaiahutapu. Le suppléant d'Anthony Jamet estime que " c'est une affaire politique ". " Ce n'est pas évident parce que notre maire fait également partie de la TEP et je sais qu'il y a aussi la politique derrière tout cela. Mais ce n'est pas mon problème, c'est le sien. Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas les mêmes objectifs politiques. ", assure Keitapu Maamaatuaiahutapu.



Après l'annulation du vote du conseil syndical, en janvier dernier, Keitapu Maamaatuaiahutapu se dit attristé par la décision du président de Secosud. " Teva Rua Nui proposait de baisser ses tarifs jusqu'à 13 francs le kWh, et ils allaient aussi aider les communes financièrement. Bon après je ne suis pas sûr de cela. Parce que ce n'est pas évident aussi pour nous, conseillers municipaux, d'aller voir notre maire pour obtenir des explications. "



Face à ce manque de communication, un élu du conseil municipal a pris la décision de faire circuler une pétition pour demander des comptes au tāvana de Taiarapu-Est. Celui-ci devrait apporter plus d'éclairage à ce sujet lors du prochain conseil municipal qui devrait se tenir la semaine prochaine, entre lundi et mercredi.



Une marche pourrait, par la même occasion, avoir lieu dans les prochains jours.



Malgré nos multiples tentatives, nous n'avons pu joindre Anthony Jamet.