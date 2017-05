L'esprit scientifique récompensé aux olympiades de Géosciences

Juliette Olivereau, gagnante des olympiades de Géosciences

"J'ai été très surprise de finir première. J'ai bien travaillé pendant les quatre heures de l'épreuve, mais quand on m'a dit le classement, j'ai fait… Ouaou ! Généralement en classe ça va, mais je ne suis pas première. Là, concernant le sujet, je ne connaissais pas du tout les lentilles d'eau ou le fracking. J'ai regardé les documents et analysé, donc c'était plus facile, je trouve que c'est intéressant d'utiliser des documents pour répondre aux questions, et j'ai appris beaucoup de choses en passant. Et ce résultat, c'est sûr que c'est encourageant pour la suite, surtout que je veux faire médecine ! Maintenant j'ai une semaine pour me préparer à partir en France, je suis contente, c'est incroyable ! On va aller au ministère de l'éducation à Paris pour les prix nationaux, et j'en profiterai pour aller à Brest voir ma famille. Il va aussi falloir que je révise pour le bac de français là-bas !"