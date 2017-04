L'espace cirque de Moorea propose des stages et annonce des cours

MOOREA, le 21 avril 2017 - Installés sur Moorea depuis juin 2016, les anciens artistes du Cirque du soleil Katia et Bastien ont d'abord ouvert un espace pour faire découvrir leur art. Début 2017, cet espace s'est transformé en véritable chapiteau pour former les enfants à la cascade et la danse aérienne. Le premier stage a eu lieu pendant les vacances scolaires d'avril. Les premiers cours seront proposés dès la rentrée 2017/2018.



Tout a vraiment commencé à Los Angeles courant 2015. Un ami de Katia et Bastien, artistes et metteurs en scène, est de passage. Il vit à Moorea et séjourne aux États-Unis le temps de ses congés. Il parle de son île. Les mots résonnent au sein du couple qui cherche à déménager et changer d'environnement. Katia et Bastien, avant de quitter définitivement leur toit, se rendent en Polynésie pour prendre le pouls de la vie locale. " On est tombés en amour ", se rappelle Katia qui ajoute : " On a paqueté nos affaires en 6 mois pour venir s'installer ici ".



Le chapiteau s'est élevé début 2017



Le couple a trouvé un terrain non loin de l'embarcadère où il a d'abord mis à disposition un espace de jeux pour les enfants. C'était en juin 2016. Mais, rapidement, Katia et Bastien ont revu le concept. Ils ont commandé du matériel pour dresser un véritable chapiteau équipé de trampolines, tissus aériens, matelas, d'une scène. L'idée alors n'était plus seulement d'initier les enfants de passage à leur art mais de les former à leurs techniques. Le chapiteau s'est élevé début 2017.



Un stage de cascades et danse aérienne, premier du genre, a été organisé lors des vacances scolaires de mars avril 2017. En plus, des séances d'entretien physique ont été lancées en cours du soir pour les adultes. "En fait, on fait avec les adultes des exercices que nous faisons pour nous entrainer nous-même et nous maintenir en condition physique", précise le couple qui continue à assurer des shows dans les hôtels de l'île sœur. " C'est très ludique, on fait de la gym avec notre matériel. Enfin ", terminent Katia et Bastien, " à partir de la rentrée scolaire 2017/2018 on va donner des cours de cascades et danse aérienne sur l'année. Les 6-8 ans pourront tester l'un et l'autre, les 8-14 ans auront à choisir l'un ou l'autre ".



Parcours et rencontre



Katia est née à Montréal. Elle s'est mise à la natation à l'âge de 8 ans pour faire comme son frère. " Il faisait de la vitesse, je voulais le suivre partout. " Elle s'est glissée dans un bassin pour nager. Non loin, un groupe de natation synchronisée répétait pendant qu'elle enchaînait les longueurs. Elle a changé de bassin pour se mettre à danser sous les eaux. Elle a très vite fait ses preuves, intégrant l'équipe nationale. En 1996, elle a passé les tests pour participer aux jeux olympiques. " La qualification m'a échappé d'une place. Je me suis retirée ."



Pendant ce temps-là, le Cirque du soleil passait des auditions pour son spectacle O installé au Bellagio de Las Vegas. " J'ai été prise et j'ai signé un contrat de deux ans, dans un premier temps. " Elle est restée dans sa nouvelle famille six années, de 1997 à 2003. "J'ai beaucoup appris, j'ai découvert et maîtrisé les arts du cirque, c'est une excellent école. " Elle est devenue aérienne. Elle y a aussi rencontré Bastien, devenu son partenaire dans la vie comme sur la scène.



Bastien, lui, est originaire de France. Il a d'abord été cascadeur et acrobate. Et puis, un jour, il a découvert le cirque. " Un truc qui m'a collé à la peau ." Il est devenu circassien en passant par l'école nationale du cirque. " J'ai eu pas mal de contrats assez rapidement, jusqu'à intégrer le spectacle Notre Dame de Paris en tant qu'acrobate ." Pendant trois ans, il a assuré des shows.



" J'ai évolué un peu en devenant capitaine acrobate. J'étais chargé de recruter et former de nouveaux acrobates pour le spectacle. Je me déplaçais partout dans le monde. " Un jour, il passe par Las Vegas et plus précisément par Le Bellagio. Il intègre la troupe d'artistes de O où il reste deux ans entre 2002 et 2004.



Depuis, Katia et Bastien ont fait évoluer leur carrière personnelle tout en construisant des projets communs. En 2005, ils ont quitté leur troupe respective pour proposer des performances en duo. Ils se sont aussi lancés dans la mise en scène, ont participé à des projets de films, de publicités, de clips, d'émissions de télévision, ils ont suivi des tournées de chanteurs, seuls ou à deux. Katia a été contactée par Cher, Bastien par Pink ou Britney Spears.



Une expérience dans le Pacifique



En 2015, le couple s'est imaginé quitter les États-Unis. Le déclic a eu lieu lors du passage de leur ami vivant à Moorea. Les voilà sur l'île sœur. En plus des activités dans leur chapiteau, des spectacles qu'ils assurent dans les hôtels, ils prospectent sur toute la zone pacifique pour mettre leur expérience à profit au-delà du lagon.