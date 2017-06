L'enfant enlevé à Melun retrouvé, le père hospitalisé en pyschiatrie

Melun, France | AFP | samedi 24/06/2017 - Le père qui avait enlevé son fils de cinq ans jeudi à Melun (Seine-et-Marne) a été placé en psychiatrie après son interpellation samedi, quelques heures après avoir ramené l'enfant dont la disparition avait déclenché une Alerte enlèvement.

Cet homme âgé de 35 ans a été interpellé en début d'après-midi "au domicile de la grand-mère" paternelle du garçonnet, au Mée-sur-Seine, une commune proche de Melun, a indiqué à l'AFP une source policière. Il a été hospitalisé en psychiatrie, son état n'étant pas compatible avec la garde à vue, a ajouté la procureure de Melun, Béatrice Angelelli.

Le père a été interpellé là où il avait déposé sain et sauf le petit Adam vers 7H00 samedi, quelques heures après le déclenchement de l'Alerte enlèvement. Le dispositif a été levé vers 8H00. Selon les premiers éléments, le père a passé la nuit de vendredi à samedi "dans son véhicule avec l'enfant", a précisé Mme Angelelli.

Cet homme, qui présente des "troubles psychologiques" selon la source policière, avait été condamné en début de semaine pour des violences contre sa compagne, a indiqué la procureure.

Jeudi, il était allé chercher l'enfant à l'école, a détaillé la source policière. Mais, il ne l'a pas ramené quelques heures plus tard, ce qui était pourtant convenu avec la mère.

Dans la soirée de jeudi, elle est allée déposer une main courante au commissariat, a ajouté la source. Elle est "revenue vendredi soir", très inquiète, l'enfant n'ayant toujours pas été rendu.

"Compte tenu de l'âge de l'enfant, du profil du père et de la chaleur" en plein épisode de canicule dans la région parisienne, le dispositif Alerte enlèvement a alors été déclenché dans la nuit de vendredi à samedi, a poursuivi cette source.

- 21 alertes en plus de dix ans -

Adopté en France en février 2006, le dispositif Alerte enlèvement permet de lancer, en cas de rapt d'enfant mineur, une alerte massive via une cinquantaine de canaux de diffusion pour mobiliser la population dans la recherche de l'enfant et de son ravisseur.

C'est la 21e fois que le dispositif est déclenché en France. Excepté en mars 2009 et mars 2017, où il n'avait pas permis de retrouver rapidement l'enfant, il a souvent fait montre de son efficacité.

Lors de sa dernière activation, le 29 mars 2017, le plan avait été déclenché pour un garçonnet de cinq ans et demi enlevé par son père dans un camp de gens du voyage à Clermont-Ferrand.

L'alerte avait été levée le 30 mars sans que l'enfant ait été retrouvé. Le petit Vicente avait été finalement retrouvé le 6 mai près de Toulouse avec son père qui avait été interpellé.

En 2009, une autre alerte enlèvement s'était également révélée inefficace. L'enfant enlevé dans le sud de la France avait été retrouvé trois semaines plus tard en Hongrie.