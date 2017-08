L'écrivain Jim Fergus se confie avant sa rencontre avec les lecteurs polynésiens

PAPEETE, le 1er août 2017 - Jim Fergus, l’auteur du best-seller "Mille femmes blanches", est l'invité exceptionnel de la librairie Archipels le samedi 5 août, de 9 heures à midi, pour une rencontre inédite, des échanges et des dédicaces. Patrick Chastel, l'écrivain "local", se chargera de l’interviewer. Entre un amoureux des grands espaces américains et un passionné des Marquises, l’échange promet d'être savoureux, avec en toile de fond la nature.





Qu'est-ce que vous avez prévu lors de la rencontre à la librairie Archipels ? Vous avez hâte d'échanger avec vos lecteurs polynésiens ?

"J'ai fait un grand nombre de rencontres littéraires en France au cours de ces dernières années, et j'ai toujours aimé parler avec les lecteurs et écouter leurs réflexions sur mon travail, qu'elles soient positives ou négatives. Mais je ne prévois jamais rien d'avance, je laisse les événements se dérouler naturellement. Bien que cette région présente une culture différente - mais en même temps c'est une société tribale à l'origine -, je suis particulièrement intéressé par la réaction des Polynésiens à mes livres, notamment au sujet des Amérindiens."



Vous êtes toujours plus connu en France qu'aux États-Unis ? Et ailleurs ?

"Oui, dans les milieux littéraires, je suis certainement beaucoup plus connu en France qu'aux États-Unis. Cependant, comme mon premier roman, "Mille femmes blanches", a maintenant été vendu à plus d'un million d'exemplaires en Amérique, je suis assez bien connu par un certain groupe de lecteurs. En tout cas, je préfère être connu par mes lecteurs que par l'établissement littéraire de New York. Ailleurs, je ne suis pas du tout connu. Mais bon, je m'en fiche, je suis un peu reclus et j'aime bien rester aussi anonyme que possible."



Après "Mille femmes blanches" et "La Vengeance des mères", quel sera le titre de votre troisième volume et surtout le thème ?

"Je ne divulgue jamais le titre d'un travail en cours. Je ne parle pas non plus de la préparation ni de la progression d'un livre, même à mes intimes. C'est trop personnel et pas encore prêt à être diffusé au public. Mes romans ont tendance à être terminés lorsqu'ils sont terminés, donc je ne peux même pas vous dire encore la date de sortie…"