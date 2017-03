L'économie polynésienne crée 1000 emplois en un an

"Les baisses les plus fortes concernent les articles d’habillement (- 6 %), les transports (- 4 %), le logement (- 2,1 %), tandis que les plus fortes hausses s’observent sur les produits alimentaires (+ 2,1 %), l’enseignement (+ 1,6 %), la santé (+ 1,1 %), et l’hôtellerie-restauration (+ 1 %)"

PAPEETE, le 6 mars 2017 - Le Point de conjoncture de l'ISPF, Te Avei'a, montre que la reprise économique polynésienne commence à se renforcer. Les chiffres concernent le troisième trimestre de l'année dernière, et s'arrêtent donc en septembre 2016. Mais ils sont bons. Ainsi, l'économie a créé 966 emplois salariés en un an, grâce à une reprise de l'activité des entreprises.Les secteurs qui recrutent sont liés au tourisme, au commerce et aux transports. Ce qui a profité au secteur privé est avant tout l'augmentation de 7% de la fréquentation touristique en un an, pour dépasser les 193 000 visiteurs. Les hôtels, restaurants, prestataires touristiques et entreprises de transport en sont sortis gagnants, alors que des secteurs comme la construction (où le génie civil et les travaux publics compensent la chute du secteur bâtiment) ou l’industrie restent à la peine.Toujours sinistré, d'autant que les exportations de perles et de poisson sont à la baisse, le secteur primaire continue de perdre des emplois. Enfin, la fonction publique continue de réduire la voilure avec 175 postes de moins dans les administrations publiques sur un an.Au final, l'augmentation des embauches a profité au pouvoir d'achat des ménages, la masse salariale ayant augmenté de 1,8% en un an. Les importations qui leur sont destinées sont du coup en forte hausse. L'aide aux véhicules propres a aussi donné un coup d'accélérateur au secteur automobile. Les nouvelles immatriculations de voitures de tourisme (2 186) augmentent donc de 13 % sur un an... Les entreprises ont également repris leurs investissements. Ces deux facteurs ont permis au commerce de repartir à la hausse.Les prix ont aussi continué leur baisse sur la période (-0,6%).note l'ISPF.