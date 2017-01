L'avocat Bruno Loyant rejugé en appel en juin

PAPEETE, le 25 janvier 2017 - Condamné en décembre dernier à 4 ans de prison avec sursis assortis d'une interdiction à vie d'exercer sa profession pour avoir escroqué deux de ses clients dans une affaire de paiement d'honoraires, il avait fait appel du jugement du tribunal correctionnel.



Suspendu pour trois ans sur le plan disciplinaire en 2015, et condamné à une interdiction définitive d'exercer sa profession sur le plan judiciaire par le tribunal correctionnel le 6 décembre dernier, l'avocat Bruno Loyant pourra bientôt plaider une nouvelle fois sa cause devant les juges. Son affaire sera évoquée le 8 juin prochain à la barre de la cour d'appel de Papeete.



Bruno Loyant avait en effet fait appel de sa condamnation, en première instance, à 4 ans de prison avec sursis, 5 millions de francs d'amende et interdiction à vie d'exercer la profession d'avocat.



Cette ancienne figure du barreau de Papeete avait été reconnue coupable d'escroquerie sur personnes vulnérables, en l'occurrence deux de ses anciens clients, des frères de condition modeste et aux capacités intellectuelles limitées. La justice lui reprochait de leur avoir forcé la main pour se faire payer 40 % de frais d'honoraires à valoir sur une indemnisation record de plus de 35 millions de francs qu'il leur avait fait gagner dans un dossier de maltraitance.