L’association Montessori Polynésie annonce son premier événement

PAPEETE, le 28 février 2017 - Née en avril 2016, l’association a travaillé en souterrain pendant plusieurs mois. Elle a de nombreux projets dont l’organisation d’une avant-première du documentaire Le Maître est l’enfant. Ce rendez-vous est annoncé pour le mois d’avril en présence du réalisateur Alexandre Morot et, si l’association trouve les fonds, de Christian Maréchal, l’éducateur suivi dans le documentaire.



Le rendez-vous est donné en avril. C’est le premier donné par l’association Montessori Polynésie au grand public. " Jusqu’alors on a travaillé en souterrain ", explique Poerani Ebb la président de l’association qu’elle a fondé avec Alexandre Thiakime en avril 2016.



" Nos objectifs sont d’informer, de former et de soutenir. Nous avons organisé des pique-niques ainsi que des ‘mardis nature’ avec des parents sensibles à la pédagogie, nous avons fait des présentations dans les maisons de l’enfance. Nous entendons ça et là que Montessori trouve un écho en Polynésie mais auprès de qui exactement et de combien de personnes ?" D’où la projection en avant-première du documentaire Le maître est l’enfant (voir encadré).



10 années de maturation



Depuis qu’elle a 16 ans, Poerani Ebb rêve " d’une école orientée vers le développement de l’enfant ". Elle veut se mettre au service du développement naturel et harmonieux des tout-petits. Elle réfléchit déjà, en parallèle aux moyens de lutter contre l’exclusion et le décrochage scolaire. En 2006, elle rencontre Alexandre Thiakime qui est sur la même longueur d’onde. Le couple se pose beaucoup de questions sur l’éducation bienveillante et la parentalité.



L’arrivé de leur premier enfant en 2013 vient entériner la démarche. En janvier 2015, Poerani Ebb obtient un certificat international d’assistante Montessori après suivi une formation dispensée sur le territoire par Irène Fafalios, directrice de formation Association Montessori international (AMI).



La pédagogie Montessori est l’œuvre de Marie Montessori, première femme médecin d’Italie qui partait du principe que : " l’enfant n’est pas un case que l’on remplit, mais une source que l’on laisse jaillir ". Pour elle, " éduquer, ce n’est pas dresser ".



Les principes de la pédagogie



Elle fonde sa pédagogie sur des principes comme : la liberté, l’autodiscipline, le respect du rythme de chacun, l‘apprentissage par l’expérience, l’activité individuelle, le bilinguisme ou bien encore l’action en périphérie. " Il est plus profitable d’agir sur son environnement plutôt que sur l’enfant lui-même ", explicite Poerani Ebb.



Autant de principes que Poerani Ebb et Alexandre Thiakime que partagent et sur lesquels ils entendent s’appuyer pour faire grandir leur enfant ainsi que ceux dont les parents suivront le mouvement. Ils travaillent actuellement à l’ouverture d’une classe de maternelle pour la rentrée prochaine et d’un centre de formation pour adultes.