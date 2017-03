L'artiste Alexander Lee représente Tahiti à la première Biennale de Honolulu

HONOLULU, le 13 mars 2017 - La Biennale d'Honolulu 2017 est un nouveau festival d'arts visuels contemporains qui se déroule dans divers endroits de la capitale hawaiienne jusqu'au 8 mai prochain. Parmi les nombreux participants, tous des artistes vivant dans les lieux reliés par l'océan Pacifique, Alexander Lee représente le fenua avec son œuvre "Te Vahine Mana ra o Pere".





Du 8 mars au 8 mai 2017, la première Biennale de Honolulu met en valeur la diversité des idées, de l'art et de la culture des populations qui vivent aujourd'hui dans les lieux reliés par l'océan Pacifique. Cet événement inédit, qui se déroulera tous les deux ans, accueille ainsi des artistes contemporains venus de Hawai'i, des îles du Pacifique, d'Asie, d'Amérique du Nord, d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Parmi les participants, un Tahitien représente la Polynésie : Alexander Lee. Président depuis 2005 du collectif 'Ōrama Studio, basé au fenua, il vit entre Tahiti et New York, et expose régulièrement à Singapour, Las Vegas, São Paulo…



"Te Vahine Mana ra o Pere (The Great Goddess Pere) - L'Aube où les fauves viennent se désaltérer" est le titre de l'œuvre qu'il présente actuellement. Il s'agit d'une installation artistique avec des chambres multiples, comprenant une antichambre composée de céramiques réalisées avec des moules de 'uru (des plants originaires de Tahiti, trouvés sur le marché caraibéen de Brooklyn), dans des vitrines carbonisées, un salon avec des monotypes dépictant des champignons nucléaires (arrangés bleu-blanc-rouge), ainsi qu'une série de performances. Le public pourra découvrir tout d'abord un hula qui incante les dieux de Tahiti pour arriver à Hawai'i, puis plusieurs chants et danses pour invoquer Pere dans l'espace d'exposition (interprétés par Marques Marzan un kumu - professeur- de Hawai'i), mais également un mur de sons porté par Kenny Endo, un maître du taiko (pahu - tambour - japonais).