L'archipel des Vanuatu évalue les dégâts dus au cyclone Donna

VANUATU, le vendredi 5 mai 2017 - L'archipel des Vanuatu, au nord-est de la Nouvelle-Calédonie, commençait samedi à évaluer les dégâts du cyclone Donna, les vents violents ayant frappé ses îles quelques heures plus tôt.



Dans la journée, Donna avait été requalifié en cyclone tropical de catégorie 4 par le service météorologique des Vanuatu, qui prévenait que "la tempête avec des vents violents destructeurs" frapperait la province de Torba.



Des rafales ayant atteint 200 kilomètres heures ont causé des dégâts dans plusieurs îles.



"Le cyclone est passé et nous commençons désormais à estimer les dégâts et les besoins des habitants", a détaillé à l'AFP le directeur du centre national de gestion des catastrophes, Shadrack Welegtabit.



Le cyclone "n'a pas touché les terres, mais les vents (l'accomagnant) ont touché quelques îles. Des dégâts ont été constatés sur des maisons et des bâtiments mais aucune victime n'est à déplorer pour l'instant".



Un couvre-feu avait été imposé vendredi dans une grande partie des îles habitées de l'archipel. Les riverains s'étaient réfugiés dans des caves ou centres d'évacuation en attendant que le cyclone passe.



Donna se dirige désormais vers la Nouvelle-Calédonie, mais devrait, d'après le service météorologique, affecter le Vanuatu pendant encore 24 heures. "De fortes précipitations et des inondations sont attendues", selon lui.



En 2015, l'archipel aux 80 îles, qui compte 270.000 habitants, avait été en partie ravagé par le cyclone Pam de catégorie 5 - la plus élevée - qui avait fait 11 morts.