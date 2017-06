L'application Reo téléchargée près de 3000 fois en 6 jours

PAPEETE, 22 juin 2017 - L'application Reo, pour smartphone et tablette, propose l'accès à un lexique de 31 000 mots de tahitien et français. Moins d'une semaine après sa mise en ligne, jeudi elle avait été téléchargée 2868 fois, apprend-on de source officielle.



Le ministère de la Culture a annoncé, vendredi dernier, le lancement de l’application Reo, pour smartphone et tablette du Service de la traduction et de l’interprétariat.



Cette application, conçue par l’entreprise individuelle Teriiehina de Peter Meuel, regroupe plus de 31 000 mots tahitien-français publiés en 2015 dans un lexique par le service de la traduction du Pays. Après son lancement, en six jours, il y a eu 1359 téléchargements sur Android et 1509 téléchargements sur iOS. A noter également qu’une adresse email a été intégrée à l’application. La demande récurrente des utilisateurs porte par ailleurs sur une mise à jour prochaine intégrant la synthèse vocale.