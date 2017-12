L’appel à projets en faveur des associations rembraye pour une saison 2

PAPEETE, le 1er décembre 2017-

La Direction de l’environnement, sous l’impulsion du ministre de l'Environnement et de la Culture Heremoana Maamaatuaiahutapu, a accordé vendredi un dispositif de subventions en faveur des associations œuvrant à la protection, la conservation, la gestion et la valorisation de l'environnement. Les associations intéressées ont jusqu’au 26 janvier 2018 pour répondre à ce nouvel appel à projets.



Vous avez fait de la protection de l’environnement votre combat et vous cherchez par tous les moyens à protéger, nettoyer, planter ou encore à éduquer dans ce domaine ! Alors n’hésitez pas, foncez, ce nouvel appel à projets lancé par la Direction de l’environnement est fait pour vous ou plutôt pour l’association à laquelle vous avez forcément adhéré pour mener votre lutte au quotidien.

« Cet appel est basé sur le même modèle des appels à projets initiés pour la culture ; c’est une formule qui fonctionne bien. Le premier appel à projets dans le secteur de l’environnement lancé en 2017 a, lui aussi, très bien marché, on a donc décidé de réitérer cette démarche » , explique avec conviction Heremoana Maamaatuaiahutapu, le ministre de l'Environnement et de la Culture.

Et effectivement, les appels à projets réalisés en 2017 avaient reçu un accueil plus que positif de la part des associations, puisque 21 avaient déposé un dossier (dont des associations provenant des archipels éloignés), 16 dossiers avaient été déclarés éligibles et 12 associations avaient reçu des subventions.

Une enveloppe de 40 millions était consacrée à ce projet l’an dernier, mais au total, ce sont seulement 14.4 millions de Frs qui ont été distribués entre les 12 associations retenues. Les dossiers écartés, manquaient, soit encore un peu de maturité, soit ils ne rentraient pas complétement dans le cadre de l’appel d’offre.

Les subventions données variaient de 368 000 Frs à 3 millions de Frs selon les associations en 2017 et peuvent parfois couvrir jusqu’à 100% du projet.