L'ancien huissier de Moorea placé en détention pour trafic d'ice

L'ancien huissier de justice de Moorea Patrick Rey a été mis en examen et placé en détention provisoire jeudi soir dans le cadre d'une enquête ouverte pour trafic d'ice. Cette interpellation, que rapporte nos confrère de Radio 1 jeudi, fait suite à la saisie, la semaine dernière, d'un paquet d'1,2 kg d'ice, dans les bagages d'un passager en provenance de Los Angeles.



La concubine de l'ancien huissier de justice a également été mise en examen par le juge d'instruction mais a été laissée libre.



De sources proches du dossier, Patrick Rey est suspecté d'avoir sponsorisé le voyage d'une mule aux États-Unis.



L'ancien et seul huissier de justice de Moorea n'est pas un inconnu de la justice. Il est avait été mis en examen pour abus de confiance aggravé en mars 2015, soupçonné d'avoir détourné à son profit plusieurs dizaines de millions de francs provenant de la vente d'un terrain effectué pour le compte d'un proche. Cette affaire l'avait poussé à quitter ses fonctions. Son procès doit avoir lieu sous peu.



Ces deux mises en examen portent à six le nombre de personnes inquiétées dans ce nouveau dossier de trafic d'ice entre les Etats-Unis et la Polynésie française.