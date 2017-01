L'alliance "sudiste" s'effondre au sein du Sécosud

PAPEETE, 30 janvier 2017 - Le renversement de majorité au conseil municipal de Hitia’a o te ra bouleverse l’équilibre des forces au sein du conseil syndical de Sécosud, à quelques jours de la date butoir du 28 février. Une bonne nouvelle pour la candidature d'EDT-Engie.En octobre dernier, une alliance entre Jacqui Drollet et Henri Flohr avait permis de déstabiliser Domingo Dauphin par 18 voix sur 29, contraignant le maire élu jusqu’en 2020 à un rôle de figuration, à moins qu’il ne démissionne d’ici là. La conséquence de ce nouveau rapport de force au sein du conseil municipal avait aussi permis à Jacqui Drollet d’intégrer le conseil syndical de Secosud.Le Syndicat pour l'électrification des communes du Sud de Tahiti (Sécosud) doit avoir choisi avant le 28 février, un fournisseur d’électricité. Le Secosud doit choisir qui de l’EDT-Engie ou de la société Teva Rua Nui prendra ce marché pour les 17 prochaines années, dans les communes du Sud de Tahiti.Hostile à la candidature d’EDT-Engie, Jacqui Drollet avait réussi à constituer une majorité de 5 voix "sudistes" sur les 8 que compte le conseil syndical de Secosud pour s’y opposer.Les derniers rebondissements qui se sont produits au sein du conseil municipal de Hitia’a o te Ra modifient complètement la donne. C’est le conseil municipal qui désigne les élus qui doivent siéger au Secosud. Les rapports de force modifiés suite au changement de camp d’Henri Flohr et des siens à une incidence directe sur le rapport de force au sein du conseil syndical de Secosud.Aussi, Domingo Dauphin qui en avait été sorti par la majorité d’octobre devrait retrouver son siège au sein du Secosud, en remplacement de Jacqui Drollet. De même, Abel Tehotu, autre soutien du camp sudiste hostile à EDT-Engie devrait être remplacé par Henri Flohr. Et par ce renversement des rapports de force, les votes favorables à la candidature d’EDT-Engie, pour la fourniture d’énergie électrique jusqu’en 2030, devraient obtenir une majorité de 5 voix contre 3 voire 6 contre 2 (avec le soutien que pourrait lui apporter Annabella Teraitetia, la mairesse de Pueu).A quelques jours de la date limite pour le choix d’un fournisseur, EDT-Engie voit un renversement providentiel se produire. Sans cela, sa candidature avait de fortes chances d’être recalée. Gérard Parker, le maire Tahoera'a Huiraatira de Teahupoo, vice-président du Secosud et frondeur avec Jacqui Drollet, organise une conférence de presse mardi, mairie de Teahupoo, pour dénoncer la manœuvre.