L'aéroport de Tahiti Faa'a réouvert

PAPEETE, le 20 février 2017 - Après une fermeture de la piste de l’aéroport de Tahiti-Faaa au trafic aérien pendant près de 14 heures dû aux violentes intempéries subies et ayant entraîné l’annulation et la reprogrammation de près de 15 vols , ADT vous informe de la reprise du trafic ce jour depuis 06h00.



ADT compte pouvoir assurer la totalité des vols au départ et à l’arrivée long courrier et domestiques avec toutefois des retards à prévoir.



Veuillez noter la reprogrammation des vols internationaux suivants :



-TN 101 en provenance de Los Angeles initialement programmé le 20 02 2017 à 05h05 s’est posé ce matin à 06h25

-TN 101 départ pour Auckland initialement programmé le 20 02 2017 à 07h55 a décollé à 08h30

-TN 77 en provenance de Tokyo initialement programmé à le 20 02 2017 à 09h50 est retardé pour 12h05

-TN 407 en provenance de Paris Los Angeles initialement prévu le 19 02 2017 à 22 h50 est reprogrammé le 20 02 2017 à 16h30



Par ailleurs, les vols NZ 0040 et NZ 41 à l’arrivée d’Auckland et au départ de Tahiti-Faa’a pour Auckland du 19 02 2017 ont été annulés.

Merci de bien vouloir prendre l’attache directe de Air New Zealand pour plus d’informations concernant la reprogrammation de ces deux vols au 40 540 747.



En ce qui concerne les vols domestiques nous vous invitions à vous rapprocher directement d’Air Tahiti au 40 864 242.

Pour en savoir davantage sur la reprogrammation des vols en temps réel, merci de consulter le site web d’ADT http://www.tahiti-aeroport.pf/index.php ou de contacter son service Infos Vols au (Tel : 40 866 060).