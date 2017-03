L'adressage commence la semaine prochaine à Punaauia

PUNAAUIA, le 24 mars 2017 - L'adressage sera enfin une réalité dans la commune de Punaauia. Les agents de la mairie devraient commencer à passer aujourd'hui dans les servitudes du quartier d'Outumaoro afin de prévenir les habitants du début de la pose des numéros.



L'adressage à Punaauia commence cette semaine. " Nous allons distribuer des flyers à Outumaoro, dans les premières servitudes qui sont vraiment à l'entrée, côté InterContinental. Le but est de prévenir les habitants que les premières plaques de numérotation vont être posées la semaine prochaine ." Les agents de la commune ont ainsi prévu d'avance petit à petit dans toutes les servitudes pour poser toutes les plaques de numérotation, ils poseront en même temps les plaques de nom de servitudes pour celles qui n'ont pas de nom.



L'adressage permettra à la commune de savoir exactement le nombre d'habitations dans la commune et ainsi d'assurer un meilleur recouvrement. D'ailleurs, les constats sont rapides : "Entre 2015 et 2016, il y a eu une augmentation du nombre de redevances émises pour le service des eaux, c'est dû à l'adressage parce qu'on a fait un recensement de nos administrés, on sait quel type de canalisations ils ont et on sait mieux recenser tous nos redevables", confirme la commune de Punaauia.