L'administrateur des Îles Du Vent poursuit ses visites de terrain

PIRAE, le 07/02/2017 - Raymond Yeddou s'est rendu lundi après-midi à Pirae, dans le cadre de ses visites de courtoisie aux communes touchées par les intempéries du 22 janvier. L'occasion pour lui de découvrir les sites les plus impactés et de faire un point sur la situation actuelle, deux semaines et demie après ce fort épisode pluvial. Pour l'heure, sur Pirae, on compte encore près de 71 personnes présentes dans le centre d'hébergement protestant.



Fortement touchée par les intempéries du 22 janvier dernier, la commune de Pirae renaît de ses cendres. Deux semaines et demie après le dernier épisode pluvial, la vie a repris son cours dans les quartiers les plus touchés, grâce notamment aux différentes interventions de la commune, du Pays et de l'Etat.



Sur Pirae, on compte " à ce jour près de 71 personnes encore hébergées ", dans le centre d'hébergement protestant.



Depuis la semaine dernière, l'administrateur des Îles Du Vent, Raymond Yeddou effectue des visites de courtoisie dans les communes les plus impactées. Après Mahina, il s'est rendu lundi après-midi à Pirae.



L'idée est de dresser un inventaire et de constater la situation actuelle sur le terrain. " La visite a démarré dans la vallée de Hamuta pour se poursuivre à Tenaho en fond de vallée avant de rejoindre le site d’hébergement situé à la paroisse protestante Thabor de Pirae ", indique un communiqué.



" Bien que les dégâts occasionnés sur les habitations et les berges fragilisées soient presque tous effacés, les travaux lourds encore en cours ont permis à l’administrateur de se rendre compte de la violence des éléments. Il a par ailleurs félicité et remercié le travail remarquablement réalisé par la commune en collaboration étroite avec les services du Pays et de l’Etat, réitérant le soutien du Haut-commissaire pour travailler à la reconstruction des équipements et continuer la chaîne de solidarité avec la population au travers des diverses aides possibles ."



Un planning de réunions de travail impliquant les communes, les services de l’Etat et du Pays devrait, par ailleurs, être établi. L'objectif étant de tirer les leçons de cet événement qui a touché des centaines de familles sur Tahiti.