L'acupuncture pour sécher les larmes des bébés atteints de coliques (étude)

Paris, France | AFP | lundi 16/01/2017 - L'acupuncture semble réduire les pleurs des bébés atteints de coliques, selon une étude suédoise publiée mardi, qui fait l'objet de critiques.



Cette médecine traditionnelle chinoise a été testée dans un essai comparatif incluant 150 nourrissons, par ailleurs en bonne santé, âgés de deux à huit semaines, conduit par deux membres de l'Université de Lund (Suède), les docteurs Kajsa Landgren et Inger Hallström.



Le recours à l'acupuncture deux fois par semaine deux semaines durant a réduit significativement la durée de ces pleurs excessifs, selon les auteurs de l'étude parue dans le journal Acupuncture in Medicine.



Les coliques affectent jusqu'à une famille sur cinq et sont diagnostiquées, notent les auteurs, lorsqu'un bébé pleure plus de trois heures par jour durant plus de trois jours par semaine.



Le lait de vache souvent incriminé avait été exclu de leur alimentation pendant au moins cinq jours pour tenter de réduire les pleurs.



Les bébés ont été répartis par tirage au sort, en trois groupes, deux avec acupuncture et le troisième sans.



Les bébés semblent avoir assez bien toléré l'acupuncture. Au total, 388 traitements d'acupuncture ont été administrés. En 200 occasions, il n'y a pas eu de pleurs du tout après la pose d'aiguilles et en 157 occasions, le bébé a pleuré moins d'une minute. Seuls 31 traitements ont entraîné des pleurs de plus d'une minute. Et d'après les acupuncteurs, il y a eu une goutte de sang en 15 occasions.



"Un nombre significativement plus faible de nourrissons traités par acupuncture ont continué à pleurer" notent les auteurs, selon lesquels "l'acupuncture peut être une option de traitement efficace" pour ces pleurs d'enfants qui durent plus de trois heures par jour.



Mais l'étude est critiquée. L'acupuncture est invasive (la peau est percée), potentiellement douloureuse, et ses avantages non universellement acceptés. Certains assimilent ses effets à ceux d'un placebo, qui fonctionne parce que les gens y croient.



"L'étude ne montre certainement pas que cela (l'acupuncture) marche", assure David Colquhoun, professeur de pharmacologie (University College London) qui la juge "incompétente" sur le plan de l'analyse statistique, dans un commentaire diffusé par le Science Media Centre.



Edzard Ernst de l'Université d'Exeter estime pour sa part que l'étude montre "presque le contraire de ce que les auteurs concluent". "Nous savons que les bébés atteints de coliques répondent même à une attention minimale", et ce essai confirme que les dorloter un peu plus a un effet positif.