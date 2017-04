L'UPLD ne lâche pas le dossier de l'énergie

En septembre dernier, une commission d'enquête a été créée pour faire le bilan, tant sur l'évolution du secteur énergétique au cours de ces dernières années, que sur son organisation et son fonctionnement actuel. Cette commission est le fruit de la demande de la majorité alors que, peu avant, le Tahoeraa et l'UPLD avaient demandé eux aussi la création d'une commission d'enquête sur le même thème. Les membres de l'UPLD et du Tahoeraa avaient finalement décidé de ne pas faire partie de cette commission au motif que "la révision tarifaire" n'était pas à son programme.



Lors de l'examen de la proposition de délibération créant cette commission, Antonio Perez, qui a présidé cette commission, soulignait pourtant " Si au terme de nos travaux, on n'arrive pas à faire baisser d'un franc, je considérerais cela comme un échec personnel. (…) Le vrai objectif ce sont les résultats. Des résultats, nous en aurons et c'est la population qui va en bénéficier ". Pour Tony Géros, ce rapport, qui a coûté selon lui "2,2 millions de Fcfp, est un gaspillage de deniers publics". "Ce rapport a été écrit par des personnes qui connaissent bien ce sujet", a-t-il souligné. Pour Tina Cross, "c'est la multinationale EDT-Engie" qui l'a rédigé. "I l aurait fallu travailler sous l'égide de l'Autorité de la concurrence ", met en avant l'élue UPLD.



Nous n'avons pu contacter Antonio Perez ce mardi. Dans sa conclusion, il lance comme piste la mise en place d'une " direction bicéphale EDT-Engie-Pays". "Le socle de cette nouvelle architecture (…) construit une mise à l'équilibre des rapports de force entre le concédant et le concessionnaire dans un partenariat gagnant—gagnant décliné en binôme composé d'un directeur général issu d'Engie et d'un président du conseil d'administration polynésien, après une entrée de la Polynésie française au capitale d'EDT-Engie".