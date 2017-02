L'UPF célèbrera sa journée polynésienne le 24 février

PUNAAUIA, le 15/02/2017 - La culture polynésienne sera mise en avant le 24 février à l'université de la Polynésie française. Comme chaque année, des prestations seront programmées par les étudiants de la filière de "reo mā'ohi". Le thème qui a été retenu pour cette nouvelle édition est : "u'i-tau-'ati" pour accentuer le renforcement des liens entre chaque génération.



Depuis 8 ans, la filière de reo mā'ohi organise la journée polynésienne de l'université la semaine prochaine.



L'occasion pour les étudiants de présenter plusieurs spectacles de chants et danses. Des scénettes seront également mises en place.



Cet événement permet aux étudiants de partager l'amour de leur culture au public.



L'accent sera mis cette année sur " le renforcement des liens entre chaque génération, de trouver une entente entre chaque individu, de recentrer nos visions sur l’unité familiale polynésienne et de remotiver la jeune génération à s’impliquer plus dans sa culture ", indique un communiqué.



Le thème qui a été retenu est : " U’i-tau-‘ati ".



Une dégustation de produits locaux sera aussi proposée pour illustrer et partager toute la diversité et richesse de la culture polynésienne.