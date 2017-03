L'OPT offre une connexion 4 mégas à 70 écoles

PAPEETE, le 10 mars 2017 - Une nouvelle convention-cadre a été signée ce matin entre l'OPT et le ministère de l'Education. L'Office fournira gratuitement un abonnement ADSL allant jusqu'à 4 Mb/s aux 259 établissements scolaires de Polynésie, dont 70 en profiteront immédiatement.



Depuis 2007, l'OPT fournit gratuitement un accès à internet à tous les établissements scolaires de Polynésie. Au départ il s'agissait d'un débit généreux, de 2Mb/s. Mais dix ans plus tard, force est de reconnaitre que les besoins ont augmenté considérablement.



Aussi une nouvelle convention a été signée ce vendredi 10 mars, pour doubler ce débit gratuit et le porter à 4 Mb/s, soit le standard pour les abonnements ADSL. Mais pour en profiter, encore faudra-t-il que les établissements soient éligibles. Sur les 259 écoles concernées par le partenariat, 70 vont profiter immédiatement de l'augmentation des débits. Pour les autres, il faudra certainement que les communes (pour le premier degré) ou le Pays (pour le deuxième degré) investissent dans la réparation du réseau cuivre qui connecte les établissements.



UNE RÉDUCTION SUR LE PRIX DES ABONNEMENTS ADSL DES ÉCOLES



En plus de cette connexion gratuite, les écoles vont désormais profiter de réductions de 20% à 50% sur le prix des abonnements ADSL. Un forfait ViniADSL EDU à 4Mb/s est proposé à 4160 Fcfp hors taxes, et une offre à 8Mb/s est proposée à 6160 Fcfp hors taxes. Le président de l'Office n'exclut pas qu'une nouvelle convention sera rapidement signée pour proposer le même type de réductions sur la fibre optique, qui offre des débits allant jusqu'à 50 Mb/s.



Nicole Sanquer était ravie de cette augmentation des débits, la ministre étant très impliquée dans la transition numérique de notre système éducatif : "Aujourd'hui tous les établissements ont des besoins en connexion, dès la maternelle. Nous avons aussi lancé le collège numérique, avec Huahine que nous avons visité avec la ministre l'année dernière. Il y en aura 6 à la prochaine rentrée, dont Faa'a, Papara, Ua Pou ou encore Tipaerui. Dans ce projet, l'État paie 50% des équipements destinés aux élèves, par exemple des tablettes. La ministre Najat Vallaud-Belkacem a annoncé que l'État prendrait également à sa charge 50% des travaux nécessaires pour les connexions."



Mais la ministre voit plus loin : "L'objectif final en termes d'école numérique reste le télé-enseignement. Nous avons même installé un beau studio à la DGEE, là où on a doublé Vaiana. On y fait des films éducatifs, mais on aimerait l'utiliser pour des cours à distance dans les îles ou de la télé-formation des enseignements." Des usages qui nécessiteront des débits bien plus importants dans les archipels. Justement, le câble domestique Natitua sera mis en service en septembre 2018 et augmentera considérablement le débit dans une vingtaine d'îles.