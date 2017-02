L’Institut Confucius de l'Université fêtera le nouvel an chinois, mercredi

PUNAAUIA, le 06/02/2017 - Pour la quatrième année consécutive, l’Institut Confucius de l’UPF célèbrera le Nouvel An chinois, la fête du printemps. Des activités seront organisées ce mercredi de 8 heures à 10h30 sur le deck de la bibliothèque universitaire.



L’Institut Confucius de l’UPF a pour vocation d’être une plate-forme d’excellence et de créer des passerelles entre les cultures polynésienne, française et chinoise. Il délivre les diplômes de langue HSK, seul test de langue chinoise reconnu internationalement pour tester les compétences linguistiques en mandarin des étudiants étrangers. L’Institut participe à la diffusion de la culture chinoise traditionnelle et moderne en Polynésie française.



Chaque année, cet institut célèbre le nouvel an chinois. Une journée festive sera donc prévue ce mercredi à partir de 8 heures sur le deck de la bibliothèque universitaire. Au programme, plusieurs danses chinoises et locales, des chants ainsi qu'un lâcher de cerf-volant géant.



Pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'institut Confucius au 40 803 932, ou par mail à institut-confucius@upf.pf.