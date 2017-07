L’Eté Tahitien : succès du 26ème festival à Quéven

PAPEETE, 10 juillet 2017 - A l’invitation de Gérard Deshayes, président de l’association Breizh Polynesia, la Déléguée de la Polynésie française, Caroline Tang a assisté ce week-end à Quéven, en Bretagne, à la 26ème édition de l’Eté Tahitien. Le festival compte parmi les événements polynésiens les plus importants de l’Hexagone.



Arrivée vendredi en fin de matinée à Quéven, Caroline Tang est allée, dans la journée, à la rencontre de la trentaine d’exposants présents dans le village polynésien. Elle a ensuite participé à la soirée d’ouverture de la manifestation, animée par l’orchestre "Le souffle Ma’ohi" et marquée par le spectacle du groupe de danse de Breizh Polynesia et le concert du chanteur, Laurent Degache.



Invitée à prendre la parole, la Déléguée s’est réjouie de voir la Polynésie ainsi mise à l’honneur et a salué le travail remarquable réalisé par Gérard Deshayes, son équipe de bénévoles et l’ensemble des acteurs qui participent depuis près de trois décennies, au succès de l’Eté Tahitien.