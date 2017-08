L’Envol des âmes, dans la conception polynésienne du monde

Les témoignages recueillis par le missionnaire William Ellis, au début du 19ème siècle, s’accordent sur la conception polynésienne du paradis. Il en donne un aperçu dans son ouvrage, A la recherche de la Polynésie d’autrefois : « Ce Rôhutu no’a no’a, littéralement Rohutu parfumé ou odoriférant, était tout à fait un paradis mahométan (…). Le pays était décrit sous des apparences merveilleuses et enchanteresses. Il était paré de fleurs de toutes formes et de tous coloris, et parfumé des senteurs les plus agréables. L’air n’y était pas pollué, mais pur et sain. Tous les genres d’amusements auxquels des Areoi et d’autres classes privilégiées avaient été habitués sur la terre étaient là, à leur disposition. Des viandes choisies et des fruits précieux leur étaient servis en abondance au cours de somptueux festins. De beaux adolescents et de jolies femmes, purotu anae, tous absolument parfaits, se pressaient en ces lieux. Ces honneurs et ces délices étaient réservés aux ordres privilégiés, parmi les Areoi et les chefs, à ceux qui avaient les moyens de payer les prêtres pour obtenir leur passeport vers l’au-delà… »



Bien au contraire, en s’avançant vers l’enfer, le Pu-ô-ro’o-i-te-Pô royaume du dieu Ta’aroa, les âmes connaîtraient un avenir plus obscur, loin des vallées verdoyantes où se multiplieraient les arbres fruitiers. Dans les ténèbres embrumées, les âmes seraient asservies et torturées par les dieux y ayant élu domicile, vivant dans l’obscurité et soumises à un supplice continuel…