L'Australie veut développer la reconnaissance faciale dans ses aéroports

PAPEETE, le 24 janvier 2017. Le passage aux contrôles douaniers à la sortie de l’avion ou avant l’embarquement en Australie ne prendra-il bientôt plus que 5 minutes ? Le ministère australien de l’Immigration et de la Citoyenneté souhaite développer un système de reconnaissance biométrique du visage, des yeux et/ou des empreintes digitales. L’objectif est d’automatiser 90 % des contrôles à l’atterrissage, et ce d’ici à 2020, a révélé le Sydney Morning Herald. Un porte-parole a indiqué que ce projet visait à simplifier l’arrivée des passagers et à permettre aux douaniers d’affronter l’augmentation du nom­bre de voyageurs, tout en maintenant le niveau de sécurité actuel. Ce système devrait être testé dans un premier temps à l’aéroport de Canberra à compter de juillet avant d’être étendu dans de plus grands aéroports du pays d’ici à novembre.