L'Australie reprend ses opérations aériennes au-dessus de la Syrie

Sydney, Australie | AFP | jeudi 21/06/2017 - L'Australie a annoncé jeudi qu'elle reprenait ses opérations aériennes au-dessus de la Syrie, suspendues depuis que l'aviation américaine avait abattu dimanche un chasseur syrien.



Canberra avait interrompu mardi ses vols au-dessus du pays ravagé par la guerre après un pic de tensions entre les Etats-Unis et la Russie, qui a prévenu qu'elle pourrait considérer comme des "cibles" potentielles les avions de la coalition internationale menée par les Etats-Unis.



Impliqué militairement au côté du régime du président syrien Bachar al-Assad, Moscou a annoncé lundi la suspension des canaux de communication avec les Etats-Unis sur la prévention des incidents aériens en Syrie, accusant Washington de n'avoir pas "prévenu" l'armée russe qu'elle allait abattre l'appareil syrien.



Le ministère australien de la Défense a expliqué jeudi dans un communiqué que la suspension des missions aériennes était "une mesure de précaution pour permettre à la coalition d'évaluer le risque opérationnel". "La suspension a depuis été levée", a-t-il ajouté.



Les Etats-Unis ont rapidement agi pour éviter une escalade après avoir abattu le chasseur syrien dimanche soir. Celui-ci avait été abattu par un avion américain, en riposte, selon la coalition, à des frappes aériennes sur les Forces démocratiques syriennes (FDS, alliance arabo-kurde) soutenues par les Etats-Unis.



Le général Joe Dunford, le plus haut gradé américain, a déclaré que les Etats-Unis voulaient "travailler (...) sur le plan militaire et diplomatique pour rétablir" les communications avec les Russes, qui reprochent à Washington de ne pas les avoir avertis de son intention de détruire l'avion syrien.



L'Australie fait partie de la coalition internationale menée par les Etats-Unis qui combattait initialement le groupe jihadiste Etat islamique en Irak, et a depuis fin 2015 étendu ses opérations à la Syrie voisine. Au total, 780 militaires australiens sont basés au Moyen-Orient.



La force aérienne australienne dans la région compte 300 personnes, six avions multirôles F/A-18 Hornet, un avion de guerre électronique E-7A et un avion de transport et ravitaillement KC-30A.