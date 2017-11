L'Australie interdit des implants pelviens controversés

Sydney, Australie | AFP | jeudi 29/11/2017 - L'Australie a interdit jeudi des implants utilisés pour traiter les problèmes pelviens en invoquant les risques potentiels pour les patientes, alors qu'un fabricant affronte des recours judiciaires dans plusieurs pays au sujet des effets secondaires supposés.



Les implants, sortes de treillis ou filets synthétiques, sont mis en place lors d'une opération chirurgicale pour traiter le prolapsus génital (chute d'un organe ou d'une partie d'organe) ou l'incontinence urinaire.

Une enquête parlementaire a été ouverte en Australie sur les éventuelles complications liées à ces implants à la suite de récits de femmes se plaignant de douleurs sévères et chroniques.

La Therapeutic Goods Administration (TGA), l'agence australienne des médicaments, a expliqué qu'elle avait évalué les implants distribués en Australie et examiné les études internationales sur le sujet.

"La TGA estime que les bénéfices liés à l'utilisation des filets transvaginaux pour traiter le prolapsus génital ne sont pas supérieurs aux risques représentés par ces produits", a dit le gouvernement dans un communiqué.

"Les preuves scientifiques font défaut" également s'agissant du ratio risques/bénéfices dans les cas d'incontinence urinaire, ajoute le texte.

Ces produits seront interdits à partir du 4 janvier.

En Australie, plus de 700 femmes ont déposé un recours collectif contre le géant Johnson & Johnson qui fabrique de tels produits. D'après leurs avocats, jusqu'à 8.000 Australiennes seraient affectées par des effets secondaires.

La société a défendu les implants en expliquant qu'ils avaient été mis au point en consultation avec des chirurgiens et que leurs bienfaits étaient étayés par des études cliniques.

Dans un communiqué à l'US Securities and Exchange Commission, l'organisme fédéral de contrôle des marchés financiers, l'entreprise a expliqué que 54.300 personnes avaient déposé plainte aux Etats-Unis.

Des recours collectifs ou des plaintes individuelles, ont également été déposés dans des pays comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, Israël et le Canada.