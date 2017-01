L'Australie durcit son contrôle des notes de frais des politiques

Sydney, Australie | AFP | vendredi 12/01/2017 - L'Australie a durci vendredi son contrôle des notes de frais des politiques après la démission d'une ministre qui s'était offert un luxueux appartement lors d'un voyage officiel financé par les contribuables.



La colère monte au sein de l'opinion publique après des révélations selon lesquelles la ministre de la Santé Sussan Ley avait acheté un appartement pour 795.000 dollars australiens (560.000 euros) dans la région touristique de Gold Coast durant une visite de travail. Elle a expliqué qu'il s'agissait d'un achat impulsif.



Mme Ley s'était mise à l'écart de son ministère en début de semaine après l'ouverture d'une enquête et a démissionné vendredi.



A la suite de cette affaire, et d'autres informations sur des notes de frais présentées par des ministres pour assister à des événements sportifs, le Premier ministre Malcolm Turnbull a décidé de mettre en place une agence indépendante chargée de gérer et contrôler les dépenses des parlementaires.



Les défraiements des politiques seront publiés chaque mois et accessibles sur une base de données. Actuellement, ils sont rendus publics deux fois par ans.



"Je crois fermement que la transparence est primordiale. La lumière du soleil, c'est le meilleur traitement", a dit M. Turnbull aux journalistes.



Le nouveau système est inspiré du modèle mis en place en Grande-Bretagne en 2009 suite à un retentissant scandale sur les notes de frais qui a débouché sur des condamnations de parlementaires.



"Cela va entraîner d'importants changements dans le régime de défraiement, dans la façon dont les frais sont enregistrés et dont ils sont évalués", a ajouté M. Turnbull.



Ce n'est pas la première fois que la coalition conservatrice au pouvoir est secouée par un scandale lié aux frais.



La présidente de la chambre des représentants Bronwyn Bishop avait démissionné en août 2015 après avoir effectué un trajet en hélicoptère de 80 kilomètres à 5.000 dollars aux frais du contribuable.



