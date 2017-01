L'Assemblée prévoit de dégager 100 millions en urgence pour les sinistrés

PAPEETE, 26 janvier 2017 - L’Assemblée envisage de prélever sur ses réserves afin de constituer un fonds d’aide d’urgence en faveur des sinistrés des fortes pluies du week-end dernier. Une session extraordinaire doit être convoquée au plus tôt.



L’idée a été proposée par la sénatrice Lana Tetuanui, mercredi lors de la réunion du bureau de l’Assemblée : la troisième institution du Pays prélèvera 100 millions Fcfp sur ses réserves pour constituer un fonds d’aide d’urgence en faveur des sinistrés de Tahiti et Moorea, victimes des inondations. L’idée est de dégager des moyens financiers pour l’acquisition de matériel électroménager, de matelas, de bâches et de tout équipement de première urgence, pour venir en aide aux familles dans le besoin. " Je ne souhaite pas qu’il y ait de récupération politique à ce sujet ", a prévenu Marcel Tuihani, jeudi matin. " On est en train de mettre en place cela en urgence. Tous bords politiques confondus, les élus sont d’accord sur le principe ", précise aussi le président de l’Assemblée.



Une proposition de délibération est en cours de rédaction. Le texte doit être présenté en urgence pour avis devant la commission de l’Economie, lundi, afin de pouvoir convoquer une session extraordinaire de l’assemblée de la Polynésie française dès vendredi 3 févier, à la demande d’une majorité de représentants et dans le respect des délais imposés par la réglementation.



Une fois validée, cette délibération permettra à l’institution de tirer sur ses réserves les 100 millions Fcfp et de les verser au Pays pour venir en aide aux sinistrés. " Pour l’instant, l’aide d’urgence débloquée par l’Etat est insignifiante au regard des besoins de la population sinistrée ", tacle aussi le président de l’Assemblée, alors que la ministre des Outre-mer est attendue en visite officielle mi-février, à Tahiti.