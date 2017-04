L'Agence française de développement finance des études sur la Polynésie

Ainsi, en Polynésie, ces études permettent à l'AFD d'accompagner au mieux les communes dans leurs projets de développement. De façon générale, l'AFD s'appuie sur des études et des travaux existants. Cependant, quand ces derniers n'ont pas encore été réalisés, l'agence passe des commandes à des chercheurs. C'est le cas des deux publications présentées mercredi par l'AFD.



Les Atolls du Pacifique face au changement climatique et La République, le Pays et le Tāvana répondent à des questionnements et des problématiques que s'est posés l'AFD concernant la Polynésie. Ces travaux "nous aident à améliorer la qualité de nos démarches et de nos investissements et puis ça éclaire aussi des recommandations ou des discussions que l'on peut avoir avec les autorités du Pays dans notre activité de conseil et d'appui aux politiques publique", explique Thierry Paulais.



La République, le Pays et le Tāvana est un ouvrage collectif, financé par l’AFD. Il est le fruit d’un travail de terrain de socio-anthropologues du Centre de recherches insulaires et observatoire de l’environnement (Criobe) et du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) qui s’est déroulé aux Marquises, aux Tuamotu et aux îles du Vent. Il propose un regard croisé de chercheurs sur l’appropriation par les communes des politiques publiques. Une première restitution avait eu lieu à l’université de Polynésie française fin (UPF) 2014. Cette étude se concentre sur trois grands secteurs des politiques publiques en Polynésie française : l'aménagement du territoire/équipement infrastructure, le logement social et le tourisme. Ces trois domaines de compétence relèvent, sur le plan institutionnel, de la collectivité de la Polynésie française. Toutefois, leur mise en œuvre, leurs impacts et leur acceptation par la population concernent directement les communes. C'est donc sur les communes et leurs contextes immédiats que s'est penchée cette étude.