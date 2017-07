L'ADEME promeut l'écomobilité en Polynésie

"En Polynésie française, les transports terrestres (33%) et la production d'électricité (36%) concentrent la majorité des émissions de gaz à effets de serres. Entre pollution de l'air, consommation de carburant et d’espace (stationnement, etc.), embouteillages, bruit, coût financier ; le bilan des transports est assez conséquent et les nuisances engendrées dégradent nos conditions de vie et notre santé

"le développement et la gestion de modes de déplacement plus respectueux de l'environnement, sûrs, sains et accessibles à tous".



" explique l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'Energie.C'est pourquoi l'ADEME promeut la Charte Écomobilité. Cette dernière permet de valoriser les actions en faveur de l'écomobilité et des déplacements durables portées par les acteurs du domaine économique, le secteur public et associatif.Cette démarche s'inscrit dans une stratégie d'aménagement des territoires notamment parAinsi l'ADEME encourage les Polynésiens à opter pour des moyens de transports écoresponsables comme la marche à pied, le vélo, les transports en commun mais aussi le covoiturage ou l'autopartage…L'Agence de l'environnement explique que l'écomobilité a plusieurs bénéfices pour la santé, la sécurité, lutter contre la vie chère, la qualité de vie et l'environnement.Pour adhérer à la charte, il faut télécharger le dossier d'inscription sur le site de l'ADEME Polynésie, s'engager à mettre en place au moins trois actions parmi une liste de 100 actions, obtenir la validation du comité de Charte écomobilité en envoyant le dossier à l'ADEME, présenter le bilan de ses actions au bout de la première année, renouveler son engagement l'année suivante. L'objectif est de s'inscrire dans une démarche de progression continue sur plusieurs années.L'écomobilité comprend douze thématiques : l'autopartage et le covoiturage, l'écomobilité scolaire (Carapatte ou pédibus), les transports en commun, les modes de locomotion dits doux (vélo, marche à pied, roller, skate), l'écoconduite, le choix et la maintenance des véhicules, la limitation des déplacements (télétravail…), l'urbanisme et l'aménagement, la réglementation, l'organisation des livraisons de marchandises(optimisation…), la démarche globale sur l’écomobilité (Plan de Déplacement Entreprise…), la communication et des événements…Les demandes d’adhésions à la charte reçues avant le 31 août 2017 seront comptabilisées et les porteurs d’action mis en valeur durant la Semaine de la Mobilité du 16 au 22 septembre 2017. Cette semaine sera l'occasion de mettre en lumière les actions d'écomobilité des différents acteurs.Plus d'informations sur : www.polynesie-francaise.ademe.fr/