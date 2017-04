Kitesurf: le 21e Mondial du Vent s'ouvre à Leucate

Toulouse, France | AFP | mardi 11/04/2017 - Le 21e Mondial du Vent, étape française de la Coupe du monde de kitesurf, s'est ouvert ce mardi à Leucate (Aude) et mettra en compétition sur l'eau 77 athlètes de 20 nationalités jusqu'au lundi 17 avril, selon les organisateurs.



Les sportifs, réunis par poule de trois à six personnes, devront exécuter les uns après les autres des figures imposées sur leur planche tractée par une aile, dans le but de se qualifier pour les étapes suivantes de la World Kiteboarding League (WKL).



Ce sont 56 sportifs, en plus des 21 qualifiés d'office après leur victoire en compétition en 2016, qui sont attendus sur la plage de la Franqui (Aude).



Les Brésiliens Bruna Kajiya et Carlos Mario, champions du monde 2016, ainsi que les champions de France Pauline Valesa et Valentin Garat, doivent concourir. Le Néerlandais Youri Zoon, double champion du monde, la Tchèque Paula Novotna (au pied du podium en 2016) et l'Espagnol Alex Pastor (champion du monde 2013) font aussi partie des compétiteurs.



En fin de semaine, deux épreuves de windsurf - planche à voile - sont prévues: l'une de "freestyle" avec une succession de figures réalisées par des sportifs internationaux dont quatre membres du Top 13 mondial - les Français Nicolas Akgazcyan et Sam Esteve, Adrien Bosson et Antony Ruenes ; la seconde, une épreuve de vitesse, le "Super 8", sera aussi ouverte aux amateurs.



